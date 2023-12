JD1TV: Velocímetro de Porsche marcava 250km/h em acidente que matou passageiro

Caroliny Martins, com G1 notícias

Um acidente com carro de luxo da marca Porshe, modelo 2016, chocou a população de Belo Horizonte. Na madrugada desta segunda-feira (11) na Avenida Barão Homem de Melo, no bairro Estoril, o passageiro, Cayke Pelegrino Tavares, de 32 anos, morreu na hora, e o motorista, o empresário Rodrigo Rodrigues Andrade Chiatti, conhecido como "Rodrigo Goiaba", ficou ferido e foi levado para um hospital.

O velocímetro do Porshe, que ficou totalmente destruído, ficou cravado em 250km/h, o que indica excesso de velocidade. O motorista foi socorrido consciente e disse à polícia que estavam em uma balada no bairro Buritis, também na Região Oeste. Ele foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Garrafa de bebida

Uma garrafa de uísque vazia foi encontrada a poucos metros do carro, mas o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi levado para um hospital. Apesar disso, a Polícia Civil viu elementos suficientes para indiciá-lo por homicídio culposo com o agravante de embriaguez.

Nas redes sociais, ele publicou um vídeo momentos antes do acidente, em que Cayke aparece bebendo cerveja dentro do carro. Além disso, a carteira de habilitação dele estava cassada desde 2011. O carro estava com a documentação em dia.

Com o impacto da batida, o motor foi arrancado e arremessado, e peças do veículo ficaram espalhadas no asfalto. O carro era avaliado em mais de R$ 800 mil e a informação é que o motorista, dono do automóvel, pagou cerca de R$600 mil por ele.

O motorista ainda falou à polícia que é natural de Belo Horizonte, mas atualmente mora em Trancoso, no Sul da Bahia, e estava passando os últimos dias do ano com a família.

A perícia da Polícia Civil esteve no local, o carro foi rebocado e o corpo de Cayke Pelegrino Tavares encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Imagens de circuito de segurança flagraram o momento da batida.

