Velório de Ciro de Oliveira começa às 6h na Capela Jardim das Palmeiras

Comunicador por três decadas em Mato Grosso do Sul, Ciro de Oliveira, que morreu na madrugada desta quinta-feira (12), aos 74 anos, será velado amanhã (13).

O velório será a partir das 6h, na Capela Jardim das Palmeiras, localizada na Av. Tamandaré, 6934, Jardim Seminário.

Já a cerimônia de cremação terá início às 14h no Crematório Campo Grande.

Orsírio de Oliveira, mais conhecido como Ciro, foi pioneiro no rádio e na televisão de Mato Grosso do Sul, e faleceu após passar mal e sofrer uma parada cardíaca, de acordo com amigos.

Entre seus trabalhos, Ciro atuou por 25 na TV Morena e atualmente era editor na TV Record.

Deixe seu Comentário

Leia Também