Velório de Isaac de Oliveira acontece no Marco

Várias autoridades públicas e amigos de Isaac de Oliveira lamentaram a morte do artista plástico, que faleceu no início da manhã desta segunda-feira (23) em decorrência de câncer de pulmão. O velório acontece nesta tarde no Museu de Artes Contemporâneas (Marco) na rua Antônio Maria Coelho, 6000 - Carandá Bosque.

O governador, Reinaldo Azambuja, publicou na manhã desta segunda-feira uma nota de pesar lamentado a morte de Isaac. "Nosso profundo sentimento diante da morte do artista plástico, Isaac Oliveira, um dos ícones da arte do Mato Grosso do Sul, que tão bem retratou, com cores vibrantes, a fauna e a flora do nosso cerrado”, afirma o governador em um dos trechos da nota.

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), Paulo Corrêa, também publicou pesar em suas redes sociais. “Issac de Oliveira nos deixou. Ele que foi e sempre será um grande artista e, mais do que isso, um grande amigo. Essa notícia deixou eu e minha esposa Adriana Corrêa muito tristes, mas também, agradecidos por termos tido a oportunidade de conhecer e conviver com o Isaac”, disse por meio de nota publicado nesta manhã em seu Facebook.

“Em suas obras Isaac de Oliveira tinha a sensibilidade de retratar maravilhosamente as belezas do nosso Mato Grosso do Sul, como os ipês, as araras, o dourado e tantas outras coisas da nossa terra. Em nome da amiga e esposa, Seceu de Oliveira, deixamos aqui os pêsames aos familiares e amigos e o nosso agradecimento ao Isaac, que sempre será eterno em nossas recordações e por meio de suas obras”, acrescentou.

Uma das admiradoras do trabalho de Isaac, Jane Evellin Duarte, escreveu em sua rede social “triste e lamentável, grande perda para nossa arte. Sua pintura colorida alegrava nossa cidade, que Deus o tenha. Meus sentimentos a família e aos amigos”.

Marco Aurélio, que também conhecia as obras do artista expressou sua tristeza. “Grande perda às artes, que deus o acolha na eterna morada e conforto à família e aos amigos”, disse.

Sepultamento

O sepultamento será nesta terça-feira (24) às 8h no Cemitério das Paineiras próximo a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

