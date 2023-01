Velório de Pelé tem início no gramado da Vila Belmiro

Na manhã desta segunda-feira (2), o corpo de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, chegou ao gramado do estádio da Vila Belmiro, em Santos. O caixão com o corpo do Pelé entrou pelo gramado com o filho Edinho e seguranças do Santos Futebol Clube. Ao todo dez pessoas realizaram o cortejo, que iniciou pela lateral do campo e seguiu até o centro do gramado.

O ato ocorreu por volta das 9h30 (Horário de São Paulo), onde o caixão de cor preta e detalhes prateados foi posicionado no meio do gramado em uma estrutura preparada para receber o Rei do Futebol.

No local estavam presentes alguns familiares e também autoridades, dentre eles o ex-Ministro Gilmar Mendes"Um momento muito triste, mas a gente também pode perceber o significado real desse simbolo e dessa lenda, que foi e que é e continua sendo o Pelé. Eu tive a oportunidade de conviver com ele, no governo Fernando Henrique Cardoso. Elaboramos a Lei Pelé. E ele era de uma cordialidade, de uma simplicidade com todos", disse ele.

A abertura dos portões aconteceu por volta das 10h, dando acesso ao público para última despedida do craque. No gramado foram montados dois acessos, um ao lado direito e um ao esquerdo, para que as pessoas possam se despedir do Pelé.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também