'Velório digno', pai agradece ajuda para enterro de bebê que morreu em acidente

‘Só Deus sabe a dor que estou sentindo pela minha princesa’, emocionado e com o coração partido após a perda repentina da filha, Carlos Miguel agradeceu pelas redes sociais a ajuda na ‘vaquinha’ para angariar o dinheiro do velório e enterro da filha, a pequena Ana Clara Conceição Costa, de 7 meses, que faleceu depois de um grave acidente ocorrido na tarde de desta quinta-feira (14), no cruzamento da Avenida Dr. Nasri Siufi com a Rua Rio Brilhante, na região do Bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande.

“Vim aqui para agradecer a todos que ajudou com a vaquinha, não sei nem o que falar para vocês. Mas com a ajuda de todos vou conseguir fazer um velório digno para a minha filha. Obrigada de coração”, publicou o rapaz.

A dor latente da perda, fez o pai de Ana Clara comentar ainda sobre a dor que está sentindo, apesar de não conseguir mensurar isso. “Só Deus sabe a dor que estou sentindo pela minha princesa”.

Ana Clara será velada a partir das 12h e tem o enterro marcado para as 16h30 de hoje.

