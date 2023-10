Velório do empresário João Carlos Gameiro será no Parque das Primaveras

O empresário e engenheiro civil João Carlos de Souza Gameiro faleceu na noite desse domingo (29), aos 68 anos. Natural de Presidente Prudente (SP), o engenheiro formou-se em 1981 na Universidade Presbiteriana Mackenzie, mas há anos residia em Mato Grosso do Sul.

João Carlos Gameiro era empresário da construção, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS), lamentou o ocorrido. "O Crea-MS, por meio de seu presidente em exercício, eng. civ. Mário Basso, conselheiros e empregados, manifesta o mais profundo pesar neste momento de tão grande dor". A causa da morte não foi divulgada



O velório será realizado nesta segunda (30), a partir das 9h, no cemitério Parque das Primaveras, na Capital. O sepultamento está agendado para as 13h.



João Carlos deixa a esposa, Ester Figueiredo Gameiro, e mais três filhos.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também