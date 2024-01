Velório do médico Jorge Maegawa começa às 14h

O velório do otorrinolaringologista Jorge Hirosi Maegawa, de 82 anos, que morreu após se afogar na piscina de casa na noite de ontem (26), está marcado para começar às 14h deste sábado (27), na PAX Pró Vida, localizada na Avenida Bandeirantes, n° 226, Vila Amambai.

As despedidas devem se estender ao longo da tarde e noite a dentro, uma vez que o sepultamento do médico será realizado às 10h da manhã de domingo (28), no Cemitério Santo Antônio.

“Sabemos como Dr Maegawa era uma pessoa admirável e que com certeza deixará um grande vazio no coração de todos que tiveram a honra e o prazer em conhecê-lo”, finaliza a nota que possui informações sobre o velório e sepultamento.

Maegawa era profissional há bastante tempo em Campo Grande e seu consultório fica na Avenida Mato Grosso, na região da Vila Célia. Ele deixa a esposa, Ilnete, e duas filhas, Flávia e Beatriz.

Afogado em piscina – O otorrinolaringologista foi encontrado sem vida pela esposa dentro da piscina da casa onde morava, na região do bairro Jardim dos Estados, na noite de sexta-feira (26).

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) tentaram realizar reanimação por alguns minutos, mas sem sucesso. As equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso, que foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

