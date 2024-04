'Vencendo o Medo de Dirigir' abre mais 100 vagas nesta terça-feira; saiba mais

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) abre nesta terça-feira (9), inscrições para o Programa Vencendo o Medo de Dirigir de 2024. Serão disponibilizadas 100 vagas para interessados que participarão do programa ao longo do ano.

As inscrições começam à zero hora do dia 9 de abril e vão até 14 de abril. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site Meu Detran. Em seguida, eles devem acessar os menus "Educação", "Programas e Projetos de Educação para o Trânsito" e, finalmente, "Vencendo o Medo de Dirigir".

Podem participar pessoas habilitadas ou em processo de habilitação, que tenham medo de dirigir em vias públicas e que não tenham sido considerados inaptos para a condução de veículos pela junta médica e/ou psicológica do Detran-MS.

O 'Vencendo o Medo de Dirigir' é realizado em parceria com a Clínica Escola de Psicologia da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco).

Veja aqui o edital com todas as informações.

Como vai funcionar

O programa 'Vencendo o Medo de Dirigir' tem data prevista para início em maio de 2024, seguindo até novembro de 2024. Os encontros são semanais com alunos do Estágio de Saúde do Curso de Psicologia da Clínica Escola de Psicologia da UCDB.

O primeiro encontro será na sede do Detran, com sessões de psicoterapia em grupo para conhecer, avaliar e acompanhar a necessidade de cada participante, e assim poder detectar os tipos de fobias e dificuldades para conduzir um veículo automotor, bem como a terapia apropriada de enfrentamento.

Para mais informações basta mandar um e-mail para [email protected].

