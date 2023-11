Vendaval destelha escola e destrói dormitório de alunos no Pantanal

A Escola das Águas no Pantanal de Paiaguás, distante 430 km de Corumbá, sofreu vários danos após a passagem de um vendaval acompanhado de chuva na última terça-feira (31/10).



O local recebe voluntários do Projeto Alma Pantaneira, que está em expedição pelo Pantanal, levando atendimento médico, odontológico e veterinário e se juntaram para levantar doações para a escola que atende 50 alunos, entre 6 a 17 anos cursando o Ensino Fundamental do 1º ao 5ª ano, em sistema integral e internato.



Imagens mostram que além das telhas, o local teve o dormitório e os colchões destruídos pela chuva. Conforme o voluntário da expedição Alma Pantaneira, Nano Jurgielewicz, toda ajuda é bem-vinda. “Temos muito o que arrumar e melhorar”. Até o momento, já foi arrecadado R$ 40 mil em doações.



Entre os itens que são necessários para reerguer a escola, estão, colchão, roupa de cama, travesseiro, toalhas, material escolar e mão de obra. Quem puder e quiser ajudar com qualquer valor pode enviar pelo CNPJ do Instituto Alma Pantaneira. PIX - 25118108000104.

