Ventos causam estragos na capital

Os fortes ventos que atingiram Campo Grande na tarde desta quarta-feira (14), deixaram estragos em algumas regiões da cidade.

A ventania atingiu com força, bairros como Aero Ranho, Balsamo, Riviera Park, Moreninhas, entre outros relatados por leitores do JD1 Notícias. “Chuvinha abençoada, graças a Deus”, disse uma leitora que mora no Mata do Jacinto.

Os leitores também encaminharam imagens que mostram um cenário de destruição por em alguns locais, como é o caso da Avenida Ernesto Geisel com a Avenida Manoel da Costa Lima e na Avenida Bandeirantes.

