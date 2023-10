Vera Fischer aparece como garota de programa em site pornô estrangeiro

Imagens da atriz Vera Fischer acabaram aparecendo, nesta quinta-feira (19), em um site pornô estrangeiro como uma garota de programa. Segundo a defesa da artista, eles já trabalham para resolver a situação.

“Os advogados da atriz já estavam cientes [do uso indevido das imagens de Vera] e estão trabalhando nesse e em outros casos de uso indevido da imagem dela”, disse o responsável por gerir a carreira da atriz ao portal Quem.

No site, o perfil aparece com o nome de Hadassa Blod, que afirma ser brasileira e com 38 anos de idade, utilizando a foto da atriz brasileira, de 71 anos.

“Loira. Bem-vindos, homens. Experiência sensual”, diz a descrição do perfil na plataforma.

Essa não é a primeira vez que uma artista brasileira vai parar em um site pornô. Ainda no ano passado, Gustavo Lima, Lucas Malvacini e Iran Malfitano também acabaram passando por situações parecidas.

