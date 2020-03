Vereador acusa hospitais de "reter" macas

O vereador Doutor Cury, em sua fala na Câmara Municipal na terça-feira (3), repudiou a prática de alguns hospitais que segundo ele estão retendo as macas das viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

“Fica registrado o meu repúdio aos hospitais que fazem isso e o meu pedido de providência às autoridades”, declarou na tribuna.

Segundo o vereador, as viaturas do Samu possuem frota adequada para atender a população, porém, atitudes irresponsáveis de alguns gestores de hospitais têm prejudicado e colocado a vida da população campo-grandense em risco.

Ao JD1 Notícias, o vereador que já foi coordenador do Samu fala que existe uma lei municipal que proíbe a conduta, porém ela não está sendo respeitada. “Essa lei foi tomada por causa dos hospitais do Brasil todo. Usavam esse método de retenção de macas como uma atitude para impedir que novos pacientes fossem levados até os hospitais’, alegou Cury.

Ainda de acordo com Dr. Cury, esse ato sem uma explicação plausível, é passível de processo disciplinar, seguindo a linha do Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso do Sul (CRMMS) e do Conselho Federal de Medicina (CFM). “Eu mesmo detive a oportunidade de encaminhar profissionais médicos ao Conselho Regional de Medicina onde tiveram que responder, sindicâncias e processo por adotarem essa conduta”, e completou. “Uma parte da resolução do Conselho Federal de Medicina, diz que as viaturas não podem por causa de um mobiliário impedir que uma unidade avançada deixe de circular e atender pacientes. É como se eu parasse de fazer um atendimento médico por estar sem caneta”, explicou o vereador e médico.

Ele afirma ainda que a atitude de reter as macas do Samu estão acontecendo de uma forma intensa. “Eu tenho conhecimento por causa do número de ambulâncias que existem disponíveis para atender e em um determinado momento elas estão indisponíveis, então recebemos reclamações, e os plantonistas que atendem a central relatam que as ambulâncias estão presas por causa disso", esclareceu.

Na época em que era coordenador do Samu, Dr. Cury chegou a denunciar tais casos às autoridades, quando questionado se seria necessário novamente as denúncias, o vereador alegou que pode existir outros métodos.

“A atitude da denúncia é agressiva, mas pertinente, porque existe a defesa das pessoas vulneráveis. O que eu vejo como estratégia da coordenação do Samu é a proposta de uma reunião com o Ministério Público, com o Conselho Regional de Medicina, com o Sindicato dos Médicos e com os hospitais, para evitar que haja denúncia, se eles concordarem com um certo ajuste de conduta e respeitarem, tudo bem, caso contrário não vejo outra saída", salientou.

