Vereador de MS inicia peregrinação de bicicleta ao Santuário de Aparecida

Presidente da Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso, Flávio Brito percorre 1.380 km ao lado da esposa e pretende concluir o trajeto em 15 dias

02 janeiro 2026 - 17h45Taynara Menezes

O vereador Flávio Brito (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso, no norte de Mato Grosso do Sul, começou uma peregrinação de bicicleta rumo ao Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. Ele faz a viagem acompanhado da esposa, Juliana Brito. O percurso estimado é de 1.380 quilômetros e a previsão é que o trajeto seja concluído em cerca de 15 dias.

Conhecido no meio do entretenimento e dos esportes como Jacaré do Brejo, Brito afirma que a iniciativa não está relacionada ao pagamento de promessas. Segundo ele, a viagem tem como principal propósito agradecer pelos resultados alcançados nos últimos anos.

O vereador cita como motivos o bom desempenho das empresas da família, a realização de eventos em diferentes regiões do país e o trabalho desenvolvido na Câmara Municipal de Rio Verde. Durante o caminho, o casal afirma que manterá uma rotina de orações direcionadas a Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira do município.

