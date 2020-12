Vereador eleito apresenta amada e decepciona mulheres: "Solteiro só na campanha"

O vereador Renan Normando, eleito pelo Podemos, nas eleições 2020 em Belém do Pará foi o causador da desilusão amorosa de diversas eleitoras na noite de segunda-feira (30).

Renan que é estudante e tem 24 anos, foi eleito com 4.825 mil votos, e postou uma foto com a namorada para a decepção da mulherada. Mas tudo está sendo conduzido no bom humor. “Nunca me sentir tão enganada, solteiro só na campanha”, escreveu uma internauta abaixo da foto compartilhada.

A namorada, Lorena Marçal, que trabalha no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, também brincou. “To feliz por ele, sem ciúmes até agora”.

Outra jovem deixou claro o descontentamento “Agora aparece a digníssima, duvido que ela fez campanha mais do que eu”, enquanto uma mulher lamenta. “Entendi tudo... era só meu voto que você queria”.

Veja alguns comentários:









