Vereadores analisam proposta que cria o Dia Municipal da Cerveja

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam, na sessão desta terça-feira (12), o projeto de lei n. 10.740/22, do vereador Otávio Trad, que institui o Dia Municipal da Cerveja, a ser comemorado anualmente na primeira sexta-feira de agosto.

Em sua proposta, o vereador elva em consideração, dados da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - APEX, que apontam que o Brasil exportou, em 2021, US$ 131 milhões em cervejas nacionais, o valor representa aumento de 42% na comparação com o ano anterior. Os principais compradores são Paraguai, Bolívia e Chile.

"O consumo de cerveja é uma tradição em nosso país, hábito frequente nas confraternizações entre amigos, para assistir ao futebol, acompanhado de rodas de conversa, música e churrasco, sobretudo em nosso estado, ademais, não se pode olvidar da franca expansão comercial que exportação da bebida agregou ao PIB do Brasil, bem como a geração de empregos", defendou o vereador que não há data oficial instituída no município, por isso apresenta o projeto.

Ordem do Dia

Ao todo, os vereadores devem votar nove projetos na sessão de amanhã. Em única discussão e votação, segue para análise o projeto de lei n. 11.171/23, do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 130 mil.

Primeira Discussão

Já em primeira discussão e votação, será votado o projeto de lei n. 10.989/23 do vereador Ronilço Guerreiro, que institui o Calçadão da Rua Barão do Rio Branco, entre a Avenida Calógeras e a Rua 13 de Maio, como Patrimônio de Interesse Cultural de Campo Grande.

Os vereadores também analisam o projeto de lei do vereador Prof. Juati, que institui o Programa “Escola Feliz” no município de Campo Grande.

Ainda em primeira discussão, segue para plenário o projeto de lei n. 11.065/23, de autoria do vereador Valdir Gomes, que autoriza o Executivo a instituir a Feira de Exposição Aviária na cidade. E o projeto de lei n. 11.070/23, que institui o dia de Yom Kippur, a ser comemorado no 10º dia a partir do primeiro dia do ano novo no calendário judaico (Rosh Hashaná).

Segunda Discussão

Serão votados os projetos do vereador Junior Coringa, que institui a data de 13 de dezembro como o Dia Municipal do Deficiente Visual em Campo Grande; do vereador Professor André Luis, obriga a disposição de intérprete e tradutor indígena nos atendimentos prestados por órgãos públicos em Campo Grande.

E, por fim, os parlamentares apreciam o projeto de lei 11.041/23, de autoria do vereador Otávio Trad, que institui o Programa Manobra que Salva no município de Campo Grande.

