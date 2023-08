Vereadores de Campo Grande criam abaixo-assinado pela duplicação da BR-262

Durante Audiência Pública na Câmara Municipal de Campo Grande, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apresentou os números de acidadentes na BR-262, entre Campo Grande e Três Lagoas, onde de janeiro a agosto já superou o total de acidentes de todo o ano passado.

Vereadores de Campo Grande e de municípios da região leste do Estado estão unidos para viabilizar o investimento de duplicação da BR-262. O movimento aumentou consideravelmente no trecho diante da instalação de grandes indústrias do setor de celulose, na cidade de Três Lagoas. A tendência é que o fluxo aumente ainda mais com a conclusão da fábrica da Suzano, em Ribas do Rio Pardo. Há ainda o impacto com o desenvolvimento esperado diante da Rota Bioceânica.

O vereador Beto Avelar enfatizou que a duplicação não é importante apenas para a região leste do Estado, “mas de interesse comum para todo Estado e para Campo Grande”. Por isso, segundo o parlamentar, a proposta é envolver todas as partes, chamar poder público, vereadores, prefeitos, bancada estadual, bancada federal e Governo do Estado para encaminhar as solicitações ao Governo Federal. Ele comentou sobre a presença das grandes indústrias do setor de celulose, além da Rota Bioceânica, que também irá impactar no aumento do movimento. “Precisamos dessa infraestrutura, de uma duplicação, não podemos levar problema de forma paliativa”, ressaltou.

O vereador Prof. André Luis, que secretariou a Audiência, falou das indústrias de grande porte instaladas no Estado e da opção equivocada pelo transporte rodoviário, em vez da escolha pelo modal ferroviário. “Temos, então, que assumir essa opção. As rodovias precisam ser atualizadas, por uma questão de logística. Nosso Estado perde capacidade de atrair investimento quando não tem local bom de escoamento”, disse.

Os vereadores enfatizaram a parceria para buscar os investimentos necessários em infraestrutura e, consequentemente, reduzir número de acidentes. O vereador de Três Lagoas, Issam Fares Júnior, lembrou que sempre ocorreram atos isolados de diversos políticos solicitando a duplicação e, neste momento, ocorre uma ação diferenciada. “Esse movimento é de toda população, envolvendo a classe política, sociedade civil organizada representando várias entidades. O movimento agrupa várias cidades”, disse, ressaltando essa atuação conjunta na articulação. Audiência sobre o assunto já ocorreu em Três Lagoas e, além da Capital, deve ocorrer ainda em outros municípios.

Toda a documentação das Audiências, com as atas formalizadas, será reunida e encaminhada aos deputados federais, senadores, Governo do Estado e, por fim, ao Governo Federal solicitando o investimento. Um abaixo-assinado está sendo organizado para reforçar o pedido. O documento pode ser assinado no link.

Investimentos –



O projeto para duplicação da rodovia ainda não foi iniciado. Segundo o chefe de serviços operacionais rodoviários do Departamento Nacional de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul (Dnit/MS), Alan Nunes Ferreira, já foi solicitada a delegação de competência para que o Departamento no Estado assuma a elaboração de projetos, como forma de dar celeridade, em vez de manter o estudo em Brasília. A previsão são cinco lotes entre Campo Grande e Três Lagoas e dois ligando Campo Grande a Aquidauana. “Ao que cabe ao Dnit de Mato Grosso do Sul, estamos trabalhando para começarmos a fase de estudos para licitar a obra”, disse.

Ele recordou que o contrato para terceira faixa, de Três Lagoas a Água Clara, teve problemas e as obras não foram concluídas, o que reforça a necessidade da duplicação. Atualmente, dois mil veículos pesados e 1,3 veículos leves trafegam por dia no trecho.

Deixe seu Comentário

Leia Também