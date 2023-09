Vereadores devem decidir sobre o "Dia Municipal do Chamamé"

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam seis Projetos pautados para discussão na sessão ordinária de terça-feira (26). Em segunda discussão e votação, os parlamentares votam o Projeto de Lei nº Projeto de Lei n. 10.980/23, de autoria do vereador Ademir Santana, que institui e inclui no calendário oficial de eventos de Campo Grande o “Dia Municipal do Chamamé”.

Vale lembrar que Campo Grande recebeu o título de Capital do Chamamé em fevereiro de 2022, depois de uma decisão unanime do Senado Federal à proposta criada pelo deputado Fábio Trad.

Primeira Discussão

Já em primeira discussão e votação serão analisados outros quatro Projetos. O Projeto de Lei n. 10.800/22, de autoria do vereador Tabosa, sobre a gratificação por desempenho Previne Brasil, para profissionais da Secretaria Municipal de Saúde do município de Campo Grande.

O Projeto de Lei n. 10.946/23, substitutivo ao Projeto de Lei n. 10.895/23, de autoria do vereador Carlos Augusto Borges (Carlão), que altera art. 8º da lei n. 6.430, de 18 de março de 2020.



Também deve ser votado o Projeto de Lei n. 10.956/23, do vereador William Maksoud, que institui o mês Maio Marrom, dedicado à realização de ações educativas para a prevenção da doença celíaca, no município de Campo Grande/MS.

Os vereadores votam o Projeto de Lei n. 11.030/23, de autoria do vereador Clodoilson Pires, que modifica a redação do “caput” do art. 1º e revoga os §§ 1º e 2º da lei n. 5.910/17.

Segunda discussão

Em segunda discussão e votação, os parlamentares votam o Projeto de Lei n. 10.865/23, que institui o mês “Dezembro Laranja” de prevenção do câncer de pele no município de Campo Grande e dá outras providências. A proposta é de autoria dos vereadores Professor André Luis e Dr. Victor Rocha.

A sessão contará ainda com a participação do biólogo, biomédico, fundador e presidente do Instituto Sangue Bom, Diretor Nacional da Associação Brasileira de Transplantados (ABTX), Carlos Alberto Rezende, que é atleta transplantado e master de ciclismo, corrida de rua e atletismo e usará a Tribuna para falar sobre o Setembro Verde, mês alusivo à conscientização sobre a doação de órgãos, e sobre o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea (World Marrow Donor Day). O convite foi feito pela Mesa Diretora.

A sessão ordinária começa às 9h20, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, bairro Jatiuka Park, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube da Casa de Leis, e também pela TV Educativa (Rede E), no canal 4.2.

