Vereadores votam proposta para mudar o nome da "Praça H" nas Moreninhas

Dois projetos de lei estão previstos para votação na sessão desta quinta-feira (3), na Câmara Municipal de Campo Grande, no Plenário Oliva Enciso. O primeiro deles é o Projeto de Lei n. 11.388/24, de autoria do vereador Carlão, que propõe a alteração da denominação da “Praça H” para “Praça Joana Vicente Macedo”,

O espaço fica localizado no parcelamento Vila Cidade Morena, no bairro Moreninha. A iniciativa busca homenagear a personalidade e sua contribuição para a comunidade local.

O segundo projeto em pauta é o de número 11.454/24, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, que estabelece a Política Municipal de Assistência Integral às Pessoas com Erisipela. A proposta visa garantir a disseminação de informações, prevenção, diagnóstico precoce, tratamento adequado e reabilitação de pacientes acometidos pela doença, buscando reduzir os índices de morbidade, mortalidade e sequelas decorrentes da enfermidade.

A sessão é aberta ao público a partir das 9h20, além de contar com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Câmara Municipal de Campo Grande.

