Sob risco de queimadas, áreas florestais são monitoradas pelo Governo de MS

Mato Grosso do Sul está em alerta para a incidência de incêndios florestais, principalmente em razão das altas temperaturas e condições climáticas, por isso, neste sábado (23), o secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), acompanha as ações de contrele incêndios.



Força tarefa que acompanha as operações de combate ao fogo, que recentemente devastaram uma vasta área de banhado em Bonito e agora colocam em risco os municípios de Porto Murtinho e Coxim, conta com o diretor-presidente do Imasul, André Borges, o assessor bombeiro militar da Semadesc, tenente coronel Leonardo Rodrigues Congro.





Em Bonito, uma equipe de bombeiros, brigadistas e voluntários trabalhou incansavelmente para conter o incêndio que se espalhou por uma vasta área de banhado.



Agora, o secretário Jaime Verruck e as equipes de combate a incêndios estão concentrando seus esforços em Porto Murtinho e Coxim.



O titular da Semadesc destacou a importância da cooperação entre diferentes agências governamentais, voluntários e a população em geral no combate aos incêndios florestais. Ele enfatizou que a prevenção é fundamental e pediu a colaboração de todos os cidadãos para evitar atos que possam causar incêndios, como o descarte inadequado de cigarros e queimadas não autorizadas.



"O governo estadual está trabalhando na implementação de medidas de prevenção de incêndios a longo prazo, incluindo a criação de áreas de escape, treinamento de equipes de combate a incêndios e aquisição de equipamentos especializados", finalizou.









