VeterinÃ¡rios inscritos em processo seletivo da prefeitura devem apresentar documentos

A Prefeitura de Campo Grande convoca os candidatos que tiveram a inscrição homologada no processo seletivo simplificado por tempo determinado na função de médico veterinário na área da sanidade agropecuária, para a entrega da documentação correspondente à Prova de Títulos.

Na próxima terça-feira (18), os candidatos deverão comparecer, pessoalmente, no Auditório Do Instituto

Municipal De Previdência De Campo Grande - localizado na Travessa Pires de Matos, n. 50 - Bairro Amambaí. Os horários foram divulgados no Diário Oficial de Campo Grande desta sexta-feira (14), n 7.860, a partir da página 13.



É necessário que o profissional tenha graduação em Medicina Veterinária e registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária. A carga horária de trabalho é de 40h semanais em contrato de 12 meses. A remuneração bruta é de R$ 3.980.

O acompanhamento das etapas pode ser feitopor meio do link www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo /.

O candidato que realizou a inscrição, cujo nome não consta na lista de candidatos inscritos, terá dois dias úteis, contados a partir da data de publicação do Edital, para comprovar a realização da inscrição e solicitar a inclusão de seu nome.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também