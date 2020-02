Viação São Luiz tem duas linhas suspensas na capital

Marya Eduarda Lobo, com informações do MS Todo Dia

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) suspendeu por seis dias as operações da Viação São Luiz em duas linhas. Em substituição, a empresa Viatur assumirá a linha Campo Grande a Três Lagoas, do horário das 7h e a Cruzeiro do Sul, o das 7h30, de Campo Grande a Costa Rica.

A suspensão é inicialmente válida até o dia 26 de fevereiro, quando haverá nova fiscalização. A decisão pela suspensão ocorreu em função de a fiscalização desencadeada na quinta-feira (20), em Campo Grande, ter identificado graves irregularidades na frota apresentada. Problemas similares já haviam sido constatados em fiscalizações anteriores, ao longo de 2018 e 2019, e resultado em suspensões pontuais entre dezembro e janeiro.

Diante de recorrente precariedade dos serviços e das inúmeras reclamações de Ouvidoria, a Agepan realizou nova fiscalização e determinou que a Viação São Luiz terá que apresentar todos os dias, para inspeção, os veículos que farão cada viagem. A checagem ocorre nas garagens de Campo Grande e Três Lagoas. A empresa já foi notificada dessa determinação.

Em dois dias de inspeção, a equipe constatou que os veículos apresentados para executar não estavam em condições de segurança, higiene e conforto, em desacordo com os padrões técnicos estabelecidos.

