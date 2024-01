Viagens aéreas voltam a níveis pré-pandemia

Com as piores fases da pandemia chegando a um fim, o ano de 2023 também foi marcado pelo retorno das viagens aéreas aos níveis pré-pandemia, com a demanda global atingindo 99,1% dos níveis registrados em 2019.

Dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo mostram que, para o mês de novembro, a procura por voos, medida em passageiros-quilômetros transportados (RPK), teve um aumento de 29,7% em relação ao mesmo período de 2022.

Os voos domésticos cresceram 34,8% em relação ao registrado em 2022, ficando 6,7% acima do registrado para os patamares de 2019. Os dados apontam que a China foi responsável por uma alta de 272% no segmento.

A demanda por voos internacionais também cresceu 26,4% durante novembro, atingindo 94,5% dos níveis pré-pandemia. A região Ásia-Pacífico, última a restabelecer serviços de viagem, foi a que liderou o segmento.

O mercado de carga também teve um aumento, com a demanda global, medida em toneladas de carga por quilômetro (CTK), tendo um aumento de 8,3% na comparação entre novembro de 2023 e de 2022.

