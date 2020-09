Vídeo: viatura da PM capota após curva

Marcos Tenório, com informações do G1

Na tarde desta quarta-feira (9), um carro da Polícia Militar (PM) capotou ao passar por uma rotatória na Rua Konrad Adenauer, no Bairro Tarumã, em Curitiba, na tarde desta quarta-feira (9). Veja o vídeo acima.

Conforme o G1, os carros tinham saído do Regimento da Polícia Montada, quando o policial militar perdeu o controle da direção e capotou.

Dentro da viatura da Rocam, havia três policiais dentro do carro no momento do acidente. Todos tiveram ferimentos leves, foram socorridos no local e liberados.

Será aberto um procedimento administrativo para para apurar a causa do acidente.

