Vice-presidente da Santa Casa lança hoje 3ª edição de livro sobre acessibilidade

O engenheiro Jary Castro, vice-presidente da Santa Casa, esteve no JD1 Entrevista onde comentou sobre o livro de sua autoria: "Ir e Vir - Acessibilidade: compromisso de cada um" que terá sua 3ª edição lançada nesta sexta-feira (10), trazendo temas atualizados, importantes de serem compartilhados, como: visão, audição, autismo, inclusão digital e Lei Brasileira da Inclusão.



O livro revisado será lançado às 19h, no auditório Carroceiro Zé Bonito, na Santa Casa de Campo Grande, e poderá ser adquirido no local, mas também pelo site da Amazon . Parte do valor arrecadado será revertido para a Santa Casa da capital.



O livro lançado em 2013, ganhou destaque internacional e Jary Castro recebeu convites para apresentar a obra por todo Mato Grosso do Sul, pelo Brasil e por outros países também. Ao JD1 ele alegou que assim como cuidar do meio ambiente, nós devemos cuidar e fiscalizar a acessibilidade todos os dias, melhorar calçadas, rampas, saber como tratar a pessoa com deficiência, evitando o capacitismo.

"Foi uma grata surpresa ter tanto destaque (...), por que eu realmente saí do quadrado, porque as pessoas geralmente ficam falando só de normas, só de leis, e eu achei melhor conversar com as pessoas, fazer um livro escrito jornalisticamente e com algumas charges para amenizar o assunto, porque ele é bastante tenso, e às vezes a gente chega a ter emoções muito fortes, porque realmente o sofrimento das pessoas toca muito no coração da gente", comentou.

