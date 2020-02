Vídeo - Acesso ao Damha vira "show" de cavalo de pau

Uma moradora flagrou na noite de sexta-feira (31), um show de “cavalo de pau”, realizado por uma BMW Z4.

De acordo com os moradores, o autor da manobra que foi realizada tarde da noite com um veículo que custa em torno de R$ 300 mil é morador do condomínio Dahma III, licalizado no Parque residencial, Maria Aparecida Pedrossian

Segundo relatos da pessoa que filmou, o motorista estaria a mais de cinco minutos dando “show” na entrada de acesso ao condomínio.

Confira o momento flagrado por uma moradora:

