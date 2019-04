Vídeo - Águia Negra lamenta morte de ex-jogador

O Esporte Clube Águia Negra lamentou nesta segunda-feira (22), a morte do seu ex-jogador Renan Cordeiro, vítima de acidente de moto,em Rio Brilhante.

Em nota publicada nas redes sociais, relembra a trajetória de Renan no clube e manifesta condolências aos familiares e amigos. Veja a nota na íntegra:

"O Esporte Clube Águia Negra torna público o seu profundo pesar pela morte do desportista Renan Cordeiro, ocorrido nesta madrugada de segunda-feira, (22/04), em Rio Brilhante.

Renan já participou de diversas competições vestindo a camisa Rubro Negro e de outras equipes amadoras do município, onde muitas vezes representou Rio Brilhante em campeonatos na região.

Águia Negra se solidariza com os familiares e amigos neste momento difícil. Também agradecemos pela dedicação e empenho de Renan em sua passagem pelo nosso clube."

Renan seguia de moto por uma avenida do município, no domingo (21), quando teria perdido o controle e batido no meio fio. Com o impacto, ele foi lançado na rotatória.

O acidente foi registrado por câmeras de segurança de um estabelecimento da região. Confira abaixo:

Populares acionaram o socorro e ele foi encaminhado para uma unidade de saúde.

Devido a gravidade, ele foi encaminhado para o hospital Vida, de Dourados, mas não resistiu e morreu nesta manhã.

