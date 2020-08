Vídeo: Após temporal causar estragos, Aquidauana decreta emergência

A Prefeitura de Aquidauana decretou situação de emergência devido aos estragos causados pelo forte temporal que atingiu a cidade no último domingo (16). Oe fenômeno causou diversos estragos em aproximadamente 400 residências, sendo que algumas delas ficaram destruídas

Além disso, as redes de energia elétrica e telefonia também foram danificadas. Conforme a publicação, a medida foi adotada depois que as chuvas atingiram diversas áreas da cidade, que vieram acompanhadas de ventos entre 80 a 100 km/h, causando sérios problemas aos moradores de várias regiões.

Por isso, o prefeito Odilon Ferraz decretou situação de emergência nas áreas urbanas e rurais de Aquidauana. Com o decreto, fica autorizada a mobilização de órgãos para atuarem sob a coordenação da Defesa Civil do município nas respostas sobre o desastre e a reabilitação do cenário e reconstrução.

A convocação de voluntários para ajudar na contagem dos estragos e a realização de campanhas para arrecadar recursos foram autorizadas pelo chefe do executivo. Os agentes da Defesa Civil também estão liberados a entrar nas casas dos moradores para prestar socorro em caso de risco iminente de evacuação.

O decreto esclarece que após o desastre, as ações para ajudar na reconstrução do cenário e as obras que forem necessárias, terão um prazo de 180 dias consecutivos para serem concluídas, a contar do dia do temporal.

Deixe seu Comentário

Leia Também