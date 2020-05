Vídeo - Atriz da Globo é acusada de roubo em farmácia e desabafa no Instagram

Priscilla Porangaba, com informações do Instagram

A atriz da Globo, Fernanda de Freitas, afirmou ter sido acusada de roubo enquanto fazia compras em uma farmácia no Rio de Janeiro.

Em seu perfil oficial do Instagram, ela compartilhou um vídeo relatando o ocorrido nessa quinta-feira (28). "Vim aqui hoje fazer uma compra, aqui na Avenida das Américas, quase em frente ao Shopping Rio Design, onde tem umas lojas de conveniência", descreveu.

Fernanda descreveu em um vídeo no Instragram dela o que teria acontecido. "Uma funcionária da drogaria veio até mim e puxou minha sacola, dizendo que eu estava roubando. Não sou bandido", desabafou ao explicar que estava escolhendo os produtos e colocando em sua sacola por não usar sacolas plásticas. "Eu não uso sacolinha plástica e trouxe a minha sacola. Estava colocando os meus produtos dentro da sacola quando uma funcionária veio até mim", contou. Segundo a atriz, a abordagem foi brusca. "Sem nem me perguntar antes", completou.

Fernanda ainda escreveu um texto direcionado à empresa. "@drogaraiaoficial a sua funcionária tomou a minha sacola retornável da minha mão e disse que eu estava roubando. Ela não me perguntou nada. Chegou me intimidando. Sem nem antes me perguntar. O que é isso?! Já tinham me pedido meu CPF, eu dei sem nem perguntar o porquê daquilo, aí em seguida a mulher vem querendo tirar a sacola da minha mão?!"

Em nota a Droga Raia informou que lamenta o ocorrido em uma de suas unidades no Rio de Janeiro com a atriz e cliente Fernanda de Freitas. A Droga Raia informa que está apurando o ocorrido e, inclusive está em contato com Fernanda, para entender em detalhes como a situação aconteceu para poder, dessa forma, aprimorar os seus procedimentos.

Em meio ao desabafo, a atriz informou que entraria na Justiça contra a farmácia devido às acusações e constrangimento. No entanto, após repercussão do caso, Fernanda tirou do ar o seu perfil na rede social.

Deixe seu Comentário

Leia Também