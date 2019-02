Vídeo: Avião cai em residência e faz três vítimas

Da redação com informações da mídia local

Um avião de pequeno porte caiu sobre uma residência no início da tarde desta quarta-feira (13) e fez três vítimas, de acordo com informações preliminares, houve uma vítima fatal. O acidente aconteceu em Belém, no Pará.

A vítima fatal foi identificada como sendo o copiloto da aeronave, Lucas Ernesto Santos. Entre os feridos estão o piloto Bruno Alencar que sofreu traumatismo craniano e o vigilante que estava na casa atingida, sofreu escoriações.

De acordo com informações da mídia local, a aeronave modelo Cessna Aircraft 210L tem matrícula PT-JIC e capacidade para transportar até cinco pessoas. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), informou que o avião estava regular, já que a Inspeção Anual de Manutenção e o Certificado de Aeronavegabilidade estavam em dia.

Ainda não há informações sobre o que teria causado a queda. Um vídeo compartilhado nas redes sociais registrou o local do acidente. Veja:

Deixe seu Comentário

Leia Também