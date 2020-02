Vídeo - Avião monomotor cai no mar e piloto sobrevive

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Um avião monomotor caiu no mar da praia do Tombo, em Guarujá, no litoral de São Paulo, na manhã desta terça-feira (25). O piloto estava sozinho, saltou na água e sobreviveu.

O local da queda fica próximo ao Forte dos Andradas, onde o presidente da República, Jair Bolsonaro, passa o feriado de carnaval.

No momento do acidente, o presidente estava em Praia Grande. Segundo relatos, a aeronave sobrevoava a orla carregando uma faixa de publicidade.

O piloto foi resgatado por uma equipe do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBmar) e saiu da faixa de areia caminhando, sem aparentes ferimentos.

