Vídeo: Balão próximo ao Shopping CG homenageia 121 anos da capital

Um grande balão publicitário pode ser visto na tarde desta quarta-feira (26), na rua Luís Alexandre de Oliveira, na Via Park próximo ao Shopping Campo Grande.



O balão da empresa Balonismo, foi contrato pela rede Comper para homenagear a cidade no aniversário de 121 anos, e reuniu curiosos no local.



De acordo com o funcionário do Balonismo e piloto do balão, Alex Franco, 31 anos, o dirigível ficaria apenas em um local para as pessoas entrarem e tirarem fotos. "O balão ficou por uma hora e vai ficar mais um pouco, enqunto der para manter, pro pessoal conhecer", alega.

Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também