Vídeo - Bolsonaro carrega anão nos ombros achando que era criança

Priscilla Porangaba, com informações do Twitter

O presidente Jair Bolsonaro foi registrado levantando nos ombros um anão durante uma visita a Aracaju, em Sergipe.

As imagens foram gravadas na última segunda-feira (17), mas viralizaram nas redes sociais nessa quarta-feira(19). O presidente esteve na cidade para solenidade de inauguração da Usina Termoelétrica Porto de Sergipe I.

No Twitter, internautas afirmam que o presidente confundiu o anão com uma criança.

No vídeo, algumas mulheres começam a questionar se era uma criança. A sequência imediata é a saída do anão dos braços do presidente que deixa o local às pressas. Uma mulher chega a perguntar: “é uma criança?”.

E o Bolsonaro que levantou um anão achando que era uma criança KKKKK pic.twitter.com/etZrAc6YGv — Gstv (@Temakidefeijao) August 19, 2020

Deixe seu Comentário

Leia Também