Vídeo: briga que viralizou na eleição não foi por causa de voto

Joilson Francelino, com informações do Metrópoles

Um vídeo que ganhou as redes sociais no dia da eleição, domingo (15), não aconteceu por causa de voto, conforme publicado por internautas e as imagens foram gravadas antes das eleições, segundo o delegado Ângelo José Lages Machado, titular da 65ª DP (Magé-RJ).

No vídeo, uma mulher desce do veículo que tinha um adesivo de um candidato atrás. Essa mulher vai em direção à outra e, em seguida, desfere tapas e chutes na vítima.

Nas redes sociais, várias pessoas alegaram que a moça estava sendo agredida por não ter votado em determinado candidato. O delegado explicou que a confusão ocorreu em decorrência de uma publicação no Facebook. “As duas mulheres trabalham com vendas de comidas. Uma delas teria postado que a comida da outra estava com gosto de baratas e isso gerou toda essa revolta. O vídeo foi gravado na semana passada, mas como ganhou projeção no dia da votação, a frase: ‘Você postou’ passou a ser entendida como ‘Você votou’. É preciso esclarecer que essa briga não é política”, disse Ângelo.

A Polícia Civil informou que a agressora já foi identificada e convocada a depor. A vítima ainda não foi identificada pela 65ª DP. O delegado disse que o vídeo foi gravado por uma pessoa anônima que passava pelo local.

