Vídeo: candidato a vereador é flagrado masturbando homem em banheiro

Da redação, com informações do Metrópoles e Fuxico Gospel

Nos últimos dias viralizou nas redes sociais imagens, onde o candidato a vereador Marquinhos Marcelino de Madureira (Cidadania), supostamente aparece se masturbando junto com outro homem na região de Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo.

O caso virou um bafafa pois Marquinhos é um candidato evangélico, apoiado pelo bispo Samuel Ferreira da Assembleia de Deus e por seu deputado federal, Cezinha de Madureira (PSD-SP).

É válido lembrar que masturbar-se em lugares públicos é enquadrado no artigo 233 do código penal brasileiro. A pena correspondente é de detenção, de três meses a um ano, ou multa. Caso a pessoa se masturbe com a intenção de exibir-se para alguém sem o consentimento da outra parte, o ato pode ser considerado, então, importunação sexual. Neste caso, a pena é de reclusão de um a cinco anos, isso se o ato não constituir um crime mais grave.

O vídeo teria sido gravado em um banheiro público na cidade paulista. Veja:

