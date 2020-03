VÍDEO: Carreta pega fogo e fica destruída em rodovia de MS

Uma carreta carregada com 37 toneladas de soja ficou destruída após pegar fogo na noite desta segunda-feira (9), na rodovia MS-386, trecho que liga as cidades de Amambai e Ponta Porã.

De acordo com o site “Gazeta News”, o motorista da carreta identificado como Neder Silva Nunes, informou ao Corpo de Bombeiros que o fogo teria começado por conta de um superaquecimento no veículo, quando um dos cubos do rodado do bitrem pegou fogo.

O Corpo de Bombeiros informou que apesar da carreta e a carga terem sido totalmente destruída ninguém ficou ferido.

