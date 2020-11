Vídeo: Carro pega fogo no centro da Capital

Um carro pegou fogo no meio do trânsito de Campo Grande, na manhã desta sexta-feira (27). Muitos populares que passavam no local filmaram as chamas e ajudaram o dono do veículo até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as chamas começaram “do nada” enquanto o dono do veiculo passava pela Rua Paraíba, centro da Capital. Apenas deu tempo de encostar o carro na lateral da rua para as chamas tomarem conta do capo. Ele saiu em segurança e ninguém se machucou.

Com o auxilio de populares com mangueiras e extintores de incêndio, foi possível fazer o controle das chamas até a chegada dos bombeiros. O carro apresentou perda total depois da extinção das chamas, o automóvel estava com o seguro em dia.

Assista ao vídeo:

