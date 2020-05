Vídeo - Casa de cantor sertanejo é invadida por ladrão durante live

Durante uma transmissão ao vivo do sertanejo, Brunno Silva, no sábado (2), um bandido entrou na casa do cantor e acabou sendo imobilizado pela família, em Santarém, no oeste do Pará.



De acordo com a vítima, o cantor Brunno Souza, o homem pulou o muro da residência enquanto todos estavam concentrados na apresentação do artista.



Na casa, estavam Bruno, esposa e um casal de amigos com o filho de um ano. "Eu estava cantando quando eu ouvi o grito. Foi a mãe do bebê de um ano que viu, pois o homem se escondeu no quarto onde a criança estava dormindo e ela foi lá para ver a criança", contou.



Ainda de acordo com o cantor, o bandido que já tinha conseguido pegar dinheiro e alguns pertences da família, foi imobilizado por eles e a polícia foi chamada para prender o suspeito.

"O suspeito contou à polícia que invadiu a casa a mando de outra pessoa e que que tinha outro comparsa esperando por ele fora da casa", disse Brunno.







Deixe seu Comentário

Leia Também