Vídeo - Casal de onças é flagrado no Pantanal

Pelo tamanho dos animais, funcionários de um hotel na região, acreditam se tratar de adultos. Nas imagens, é possível ver as onças a beira de um rio, onde pararam, “permitindo” serem admiradas por alguns segundos. Assista:

Um casal de onças pintadas na manhã desta segunda-feira (5) foi flagrado na região do Morro do Azeite, em Corumbá.

