Vídeo – Casas em chamas pelo mau uso do fogão a lenha

O Corpo de Bombeiros registrou duas ocorrências, no domingo (5), de incêndios provocados pelo mau uso de fogão a lenha em residências de Corumbá.

De acordo com informações da corporação, a primeira ocorrência foi registrada por volta das 16 horas, onde, segundo a solicitação saia muita fumaça de dentro de uma residência. No local, foi constatado que um fogão a lenha que provocava a fumaça na varanda da casa. A equipe retirou o fogão para uma área aberta e o proprietário da residência foi orientado em relação ao uso e manuseio do equipamento.

Logo depois, por volta das 17 horas, à viatura de combate a incêndio se deslocou a um barraco de madeira que estava em chamas. No local, os bombeiros precisaram realizar o combate ao incêndio quando foram usados aproximadamente mil litros de água.

De acordo com informações dos bombeiros, o proprietário do imóvel deixou muita madeira próxima ao fogão a lenha, o que pode ter provocado o aquecimento do material e iniciado o incêndio. Ninguém ficou ferido nas duas ocorrências.

O Corpo de Bombeiros sugere que as pessoas que possuem fogões à lenha ou lareiras adotem algumas medidas de segurança:

_ Certifique-se que estes estejam instalados em locais seguros da residência, distantes de tubulações a gás, cortinas e móveis.

_ Não deixe objetos acumulados sobre lareiras ou próximos aos fogões à lenha, em caso de princípio de incêndio estes materiais servirão como combustível e tendem a alimentar as chamas, propagando o fogo.

_ Use material próprio para queimar em lareiras ou fogões à lenha, evitando madeira industrializada ou tratada quimicamente.

_ Não permita que crianças alimentem lareiras ou fogões à lenha. Além disso, elas devem manter distância de segurança destes locais.

_ No caso específico de lareiras, utilize tela metálica com malha entre 2 e 5 mm para evitar que fagulhas sejam propagadas para fora do local de queima.

_ Verifique se a instalação das chaminés está em perfeitas condições e em locais seguros.

_ Não coloque lenha em excesso em lareiras e fogões à lenha. Nunca deixe o local sem antes se certificar que o fogo está extinto.

_ Sempre mantenha entradas de ar em ambientes com fogo de lareira, fogões e aquecedores. O ar nesses locais precisa ser renovado, evitando risco de morte por intoxicação com monóxido de carbono – CO, ou mesmo por asfixia em razão do consumo de oxigênio do ambiente.

_ Não coloque roupas, utensílios ou objetos sobre os aquecedores.

_ É proibido o uso de álcool ou outros combustíveis para queimas em ambientes fechados.

Deixe seu Comentário

Leia Também