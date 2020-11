Vídeo - Chuva alaga escolas em dia de votação na capital

Os eleitores e funcionários do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS), enfrentaram chuva no começo da tarde de domingo (15), durante as eleições.

A E.M . Doutor Eduardo Olímpio Machado, no bairro Ouro Verde teve até funcionários com rodo tentando puxar a água do local alagado.

Já na E.M Irene Szukala a força da ventania derrubou um vaso com uma planta, e os fiscais do TRE foram obrigados a mudar de lugar.

Assista ao registro da chuva na escola Eduardo Olímpio:

