Vídeo: Chuva cria cratera gigantesca que ameaça "engolir" casa no interior

Com os impactos da chuva uma cratera ameaça ‘engolir’ uma residência na Rua Espírito Santo, no cruzamento com a Antônio Duarte, em Nova Andradina, e avançou ainda mais nesta terça-feira (8), moradora teme perder a casa.

De acordo com informações do Nova News, a Defesa Civil Estadual vistoriou o local para avaliar os danos e buscar uma solução. A moradora, dona da residência que a qualquer momento pode ser ‘sugada’ pela cratera, disse que a vistoria aconteceu pela manhã e que nesta tarde, um maquinário estava trabalhando no local.

Mais cedo, o prefeito da cidade, José Gilberto Garcia, disse que as obras do ‘piscinão’ iniciaram há cerca de 60 dias e tem como objetivo “desviar a água da rua e diminuir o impacto da chuva no local”. Porém, ainda não há uma previsão de que fique pronto.

A Defesa Civil foi ao local para fazer uma avaliação e homologar a situação de emergência. “Tem duas casas com maior risco de desabar e mais duas que tiveram as famílias retiradas por precaução. A erosão foi bem grande e perto das casas. A prefeitura decretou emergência e o Estado vai analisar”, contou o Major Romiran Oliveira.

Três engenheiros da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) foram ao local avaliar os estragos e os riscos. “Estamos orientando a prefeitura. Fizemos o levantamento da situação e estamos dando o suporte técnico. O solo de lá é arenoso, é fácil acontecer uma erosão”, explicou o gerente de fiscalização da Diretoria de Empreendimento de Infraestrutura Urbana, Gildson Arima.

