Vídeo - Cliente encontra barata em yakisoba de delivery

A consumidora Lais Ferro fez uma reclamação no grupo do Facebook, Aonde Não Ir em Campo Grande-MS, na segunda-feira (26), de uma barata que encontrou dentro do Yakisoba que pediu do In House Delivery que fica no bairro Universitário.

A mulher que comprou o Yakisoba contou que só percebeu o inseto depois de comer quase todo o alimento. Ela disse que já fez uma denúncia na Vigilância Sanitária.

No vídeo feito por Lais, ela conta que a comida seria a janta do esposo e do filho de 7 anos, porém após quase ingerir a barata ela jogou fora todo o pedido que havia feito com outros dois sobás intactos.

A postagem teve muitos acessos, até o momento da publicação tinha mil reações com 621 comentários, entre eles de pessoas que falaram "o inseto era uma iguaria japonesa".

Até o momento da publicação aguardamos a resposta do advogado do estabelecimento.

Veja o vídeo que mostra o momento em que Lais encontrou a barata na comida:

Deixe seu Comentário

Leia Também