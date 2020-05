Vídeo - Clientes sem máscara são barrados em lotérica da capital

Um cliente que não quis se identificar, foi ao Supermercado Comper da avenida Gunter Hans no Tijuca, na manhã desta segunda-feira (4), e relatou a tentativa de funcionários da lotérica de barrarem sua entrada, pela falta de uso de máscara.

Segundo o cliente que filmou o ocorrido, logo na fila para entrar na lotérica, ainda fora do mercado, uma mulher com spray de álcool dizia que quem não estivesse com o equipamento não ia entrar. “Ela disse que a orientação dela era informar que não seria autorizada a entrada sem mascara de proteção, algumas pessoas barradas de entrar simplesmente foram embora”, relatou.

Porém ainda no vídeo, é possível ver que a atendente que está sem máscara se nega a atende-lo, “tinha quatro atendentes lá, todas sem máscara”, alegou o usuário que queria depositar uma certa quantia em uma conta bancária.

Ainda de acordo com o cliente, a mulher que estava no caixa, enrolou cerca de 5 minutos para atende-lo.

Obrigatoriedade do uso de máscara

O uso de máscaras pela população, é obrigatório apenas no transporte público de Campo Grande, de acordo com a medida, prevista em decreto assinado pelo prefeito Marquinhos Trad, devido a uma recomendação das autoridades em saúde, como medida preventiva à transmissão do coronavírus.

Porém, conforme o decreto n. 14.257, de 17 de abril de 2020 que dispõe sobre regras de funcionamento das atividades econômicas em Regime Especial de Prevenção à COVID-19 no Município de Campo Grande , com a observância das regras de biossegurança estabelecidas na Resolução Conjunta SESAU/SEMADUR n. 5, de 17 de abril de 2020, os estabelecimentos devem atender utilizando o equipamento de proteção individual,

De acordo com o art 1°, cláusula 6 - é obrigatória a utilização de máscaras no ambiente de trabalho, as quais deverão ser fornecidas pelo empregador, em quantidade adequada para trocas durante o turno de trabalho.

Assista ao vídeo feito pelo leitor do JD1 Notícias:

