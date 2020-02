Vídeo - Colégio Militar de Campo Grande faz alerta sobre desafio da rasteira

Alunos do Colégio Militar de Campo Grande fizeram um vídeo nessa sexta-feira (14) advertindo os perigos que o famoso "Desafio da Rasteira" pode causar as pessoas que fazem. O alerta circulou em grupos do mensageiro WhatsApp e nas mais diversas redes sociais.

No vídeo, duas alunos e um aluno do colégio vão fazer o perigoso desafio, mas na hora de completar, eles não fazem e alertam as crianças que a "brincadeira" é errada e perigoso. "Várias crianças estão se ferindo gravemente por conta dessa brincadeira".

Confira o alerta feitos pelos cadetes:

