JD1TV: Vídeo com sotaque caipira de namorado pantaneiro viraliza em show de RBD

O jeitão caipira, o sotaque e as expressões do sul-mato-grossense Alan Ortiz Cardoso, de 30 ano, durante o show do RBD no Allianz Parque, foram motivo de muita diversão para os internautas nas redes sociais, quando a sua namorada, a arquiteta Bárbara Boeira, postou o vídeo no TikTok.

“Direto do Pantanal para o Allianz Parque”, escreveu ela ao mostrar para seus seguidores como foi levar seu namorado para o show. O vídeo rendeu diversos comentários e muita risada na internet. Além disso, muita gente passou a ouvir a música “Fundo da Grota”, que ele cita no vídeo.

No vídeo que já bateu 2 milhões de visualizações, é possível ver Alan reagindo de uma forma bem natural e engraçada à multidão de fãs da banda, incluindo a namorada.

Atualmente eles moram em Jardim/MS. Bárbara conta que essa foi a primeira vez do namorado em um show dentro de um estádio.

"Ele estava um pouco receoso, nunca tinha ido em um show em estádio, aí foi se acostumando. Ele curtiu bastante. Ele gostou bastante, não entende muito das músicas", comenta. Juntos há cinco anos, Bárbara conta que o momento foi um marco para o casal.

"Me diverti bastante. Ele deu um jeito de se divertir também, foi muito legal! Se o RBD voltar ano que vem, estaremos lá".

Assista:

