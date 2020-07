Vídeo - Cotolengo ganha casa inclusiva

O Cotolengo sul-mato-grossense inaugurou na quarta-feira (15) a casa inclusiva Anjos da Guarda com apoio e doações de entidades para a construção da residência fixa que irá abrigar 10 deficientes que estavam em abrigos.

A Associação Anjos da Guarda (ASAG) contribuiu com R$ 140 mil para que o espaço que era uma antiga lavanderia fosse reformado com uma infraestrutura adaptada para cada morador.

“Somos uma Organização Não Governamental (ONG) e trabalhamos com promoções para atender entidades filantrópicas. Essa ação para a conclusão da casa inclusiva, nós trabalhamos o ano passado fazendo algumas promoções, com venda de feijoada, além da realização de bazar, de forma a arrecadar fundos e viabilizar o projeto. Esse ano a viabilização da obra do Cotolengo, vai receber 10 deficientes para moradia fixa inclusiva”, explicou a presidente da Associação, Maria Tereza Zahran.

A casa terá todos os profissionais necessários para dar um bom atendimento aos deficientes que sairão dos abrigos e devem chegar na casa na segunda-feira (20), de acordo com Maria Tereza. “Eles terão toda a infraestrutura necessária para que esse atendimento seja o melhor possível, o objetivo da gente é que eles tenham um lar e seja um espaço digno que estabeleça um laço de família”, afirma.

A presidente da ASAG comenta ainda que alguns moradores que possuem deficiências leves, irão receber orientações para que se profissionalizem ou desenvolvam alguma atividade, e possam ser atendidos na casa inclusiva.

A inauguração da casa inclusiva foi ontem, mas o início da construção que teve ajuda de entidades e amigos começou em outubro de 2019 no próprio Cotolengo que foi fundado em 1996 em Campo Grande, atendendo pessoas deficientes e de famílias carentes.

Veja o vídeo de como ficou a casa inclusiva Anjos da Guarda:

Deixe seu Comentário

Leia Também