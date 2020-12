Vídeo: criança é internada após cair de prédio

Joilson Francelino, com informações do Metrópoles

Uma menina de 6 anos, que não teve a identidade revelada, sofreu uma queda do 3° andar de um prédio na noite de terça-feira (8), em Sol Nascente, no Distrito Federal.

De acordo com vizinhos, a garota estava visitando a família com a mãe e teria pedido uma fruta, que a avó deu. Depois, quando a senhora procurou a criança pelo apartamento, não a encontrou. Ao olhar pela janela, a família viu a pequena caída no chão.

Os bombeiros chegaram ao local e encaminharam a paciente ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) e, posteriormente, ao Hospital de Base. Segundo familiares ouvidos pela reportagem, a menina não sofreu fraturas, mas passou a noite com febre e apresentou hemorragia no cérebro e pulmão.

Vizinhos gravaram um vídeo que mostram os bombeiros socorrendo a menina. Assista:

