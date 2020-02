Vídeo - Criança fala pra mãe que quer se matar após bullying

Marya Eduarda Lobo, com informações do Jornal de Brasília

Quaden Bayles, 9 anos, pediu a mãe uma corda para se enforcar após ser alvo de bullying, na quarta-feira (19), na Austrália. Filmando pela mãe, Yarraka Bayles, o menino chorava e falava que queria esfaquear o coração.

A mãe relata que não tem costume de publicar esse tipo de situação na internet, mas compartilhou o vídeo para conscientizar as pessoas sobre o impacto do bullying.

O vídeo teve grande repercussão, mais de 8 milhões de visualizações. Entre os espectadores estão diversos famosos que enviaram vários twittes ao garoto, em apoio. O time de rugby, All Stars, convidou Quaden para entrar em campo com a equipe na partida do próximo sábado (22).

