Vídeo: Criança fica presa dentro de vaso de barro e chora por não conseguir sair

O vídeo de uma criança de aproximadamente 6 anos de idade, presa em um vaso de barro começou a circular na internet.

De acordo com o site CM7, informações o vídeo aconteceu no interior do Amazonas, e não se sabe como realmente aquela criança conseguiu entrar no vaso avaliado em R$ 300,00.

Foi preciso um martelo para poder quebrar a peça e retirar a criança presa. Segundo o portal, a proprietária ficou triste, pois foi necessário quebrar a relíquia de quase dois anos, um presente que ganhou de uma amiga.

Apesar do susto, o menino sai de dentro do vaso ileso. Veja o momento:

