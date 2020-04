Vídeo - Daciolo diz que "facada em Bolsonaro foi show da Maçonaria, com pastor Malafaia"

Priscilla Porangaba, com informações do Facebook

O ex-deputado federal e ex-candidato à Presidência Cabo Daciolo afirmou nessa segunda-feira (6) que não acredita que o presidente Jair Bolsonaro tenha sido vítima de um atentado durante a campanha de 2018.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Daciolo afirma que o “espetáculo” da facada foi realizado pela Maçonaria e a Nova Ordem Mundial, com a participação do pastor Silas Malafaia. Segundo ele, Bolsonaro já estava com uma “enfermidade” e a situação foi criada para encobrir uma cirurgia.

“Vou revelar algo que está no meu coração há muito tempo. Eu não acredito em facada de Bolsonaro nenhuma. Cabo Daciolo não acredita. Vou dizer o que eu acredito: Bolsonaro estava com uma enfermidade e tinha que fazer uma cirurgia. E aí, a Maçonaria junto com a Nova Ordem Mundial montou todo esse espetáculo aí”, afirma o ex-candidato.

“Observem que, logo depois da facada, no dia seguinte, o senhor Silas Malafaia já estava dentro do hospital convocando todo o povo em 7 de setembro, num dia importante para a nação, para fazer parte dessa caminhada desse governo maçon”, completou Daciolo.

